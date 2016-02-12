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"الأزمات والكوارث" بالشرقية تشكل لجنة حصر خسائر حريق مخزن قطع غيار سيارات

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"الأزمات والكوارث" بالشرقية تشكل لجنة حصر خسائر حريق مخزن قطع غيار سيارات "الأزمات والكوارث" بالشرقية تشكل لجنة حصر خسائر حريق مخزن قطع غيار سيارات
قال مصدر بغرفة عمليات الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الشرقية، إنه تم تشكيل لجنة لحصر الخسائر الناجمة عن الحريق الذى شب بمخزن قطع غيار السيارات المقام على مساحة 4 قيراط بمدينة بلبيس.

وأضاف المصدر، أن الحريق لم يسفر الحريق عن خسائر بشرية أو إصابات، حيث تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لموقع الحادث لمحاولة السيطرة على الحريق وسيارتين إسعاف.
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