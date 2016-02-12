أمريكا ترحب بتعهد السعودية توسيع دورها فى الغارات ضد داعش

>رحب وزير الدفاع الأمريكى أشتون كارتر أمس الخميس بتعهد السعودية بتوسيع دورها فى الضربات الجوية ضد تنظيم داعش.

وخلال اجتماع شارك فيه اكثر من 24 وزير دفاع بمقر حلف شمال الأطلسى فى بروكسل جددت السعودية احتمال إمكانية إرسال قوات إلى سوريا. وكانت السعودية استأنفت مشاركتها فى الضربات الجوية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال كارتر عقب المحادثات فى بروكسل "وزير الدفاع السعودى، أشار إل أن المملكة تجدد تعهدها ازاء الحملة الجوية للتحالف وهى مسألة مشجعة للغاية ومساهمتها بطرق حيوية اخرى على الأرض."

وأضاف كارتر أن الانتصار سيتحقق فى الحرب التى تقودها الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية رغم الدور الذى تقوم به روسيا فى الصراع فى سوريا ودعمها لحكومة الرئيس بشار الأسد.

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