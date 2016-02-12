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.Tiffany& Co تحتفي بيوم الحب بمجموعات جديدة

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الأربعاء 10-02-2016 15:33

مجدداً تضع علامة .Tiffany & Co لمساتها الساحرة على إطلالة المرأة، وتحديداً في واحدة من أكثر المناسبات شاعرية بالنسبة إليها وهو يوم الحب. فمن خلال مجموعاتها الثلاثة Tiffany Victoria™، وTiffany Bow، وTiffany Infinity التي أعادت تقديمها بحلّة جديدة وأكثر ابتكاراً تغني هذه العلامة إطلالة المرأة في هذا اليوم لتسحر شريكها بأناقتها وجمالها. تتميّز القطع في هذه المجموعات بأنها فخمة وعملية في الوقت نفسه بحيث تزيد من أناقة المظهر ويمكن التزيّن بها ليلاً ونهاراً.
البداية مع مجموعة Tiffany Victoria™ التي تضمّ بحلّتها الجديدة قطع ألماس بالقصتين المستديرة والإجاصية، تمّ التنسيق بينها من حيث اللون والصفاء، ورصّعت وسط قلادات وأساور وأقراط من البلاتين المتوهّج.
أما مجموعة Tiffany Bow فتقدّم قطعاً مصنوعة من الذهب الورديّ والأبيض من عيار 18 قيراطاً، تتشكّل حلقات وعقدات جانبية على عقود ملاصقة للعنق، وأساور ملاصقة للمعصم ذات انحناءات رقيقة مرسومة بالألماس، وعلى خواتم ناعمة ومتألقة.
وأخيراً، تأتي مجموعة Tiffany Infinity التي تتميّز ببساطة تصاميمها، لتقدّم أساور ملاصقة للمعصم، مصنوعة من الفضة الخالصة، أو من الذهب عيار 18 قيراطاً، ومرصّعة بالألماس في أسلوب عصري وانسيابي.

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سيدتي