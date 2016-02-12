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وصول قافلة مساعدة إنسانية لمدنيين فارين من المعارك فى دارفور السودانية

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وصول قافلة مساعدة إنسانية لمدنيين فارين من المعارك فى دارفور السودانية وصول قافلة مساعدة إنسانية لمدنيين فارين من المعارك فى دارفور السودانية

>وصلت قافلة مساعدات إنسانية إلى قاعدو مهمة السلام الدولية-الافريقية فى دارفور التى تؤوى نحو 23 الف مدنى فروا من المعارك الطاحنة فى دارفور، وفق ما اعلنت الامم المتحدة أمس الخميس.

واندلعت هذه المعارك الشهر الماضى فى منطقة جبل مرة الجبلية الواقعة عند تقاطع شمال دارفور ووسط دارفور وجنوب دارفور، بين القوات الحكومية ومتمردى جيش تحرير السودان فصيل عبد الواحد نور.

وقالت سامانتا نيوبورت المتحدثة باسم مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية فى الامم المتحدة "ان قافلة مكونة من 24 شاحنة وصلت محملة بمساعدة عاجلة فى وقت متاخر الاربعاء إلى سورتونى فى ولاية شمال دارفور حيث يوجد 23 الف نازح 90 بالمئة منهم من المساء والاطفال، كانوا فروا من المعارك العنيفة الاخيرة فى جبل مرة".

واضافت "ان هؤلاء الناس مشوا لعدة كيلومترات او ركبوا حمارا او جملا وبعضهم اجبر على الفرار لان المعارك طالت قراهم ولم يكن لديهم الوقت حتى لجمع اغراضهم الشخصية او بعض الغذاء".

وبحسب المنظمة فان نحو 38 الف شخص فروا باتجاه شمال دارفور.

واوقع النزاع فى دارفور اكثر من 300 الف قتيل و2,5 مليون نازح منذ 2003، بحسب الامم المتحدة.
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