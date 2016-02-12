ضبط صاحب مصنع مستحضرات تجميل بحوزته 19 ألف عبوة مغشوشة بالقاهرة

نجح ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، فى ضبط صاحب مصنع غير مرخص لمستحضرات التجميل وبحوزته 19 ألف عبوة مستحضرات غير مسلجة بوزارة الصحة و600 كليو مستلزمات إنتاج، وتم مصادرة كافة المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث الإدارة العامة لشرطة التموين بالقاهرة، تفيد بقيام صاحب مصنع ببيع مستحضرات للمواطنين مجهولة المصدر، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى المكان، وتم ضبط صاحبها وبحوزته 19800عبوة مستحضرات عناية شخصية " غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر و600 كليو "زيت خروع – جلسرين – بلسم – زيت برافين – بودرة جيل" معبأة داخل براميل بدون بيانات وهى مستلزمات إنتاج بدون فواتير.

كما تم ضبط 10 الف عبوة فارغة و2 ماكينة لزوم للتعبئة والتغليف وتم سحب العينات لإرسالها إلى إدارة التفتيش الصيدلى والتسجيل بوزارة الصحة للتحليل، وتم تحريز المضبوطات وحرر محضر بالواقعة.