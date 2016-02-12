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برلمانى: رئيس الوزراء أبلغنا ضرورة دعم البرلمان للحكومة بسبب ارتفاع الدين

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برلمانى: رئيس الوزراء أبلغنا ضرورة دعم البرلمان للحكومة بسبب ارتفاع الدين برلمانى: رئيس الوزراء أبلغنا ضرورة دعم البرلمان للحكومة بسبب ارتفاع الدين
قال عاطف محمد عبد الجواد ،عضو مجلس النواب عن مركز بنى سويف، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وعدهم ،خلال لقاءه بنواب محافظتى بنى سويف والفيوم ،بأن تكون محافظة بنى سويف على الخريطة السياحية لمصر.

وأضاف"عبد الجواد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" رئيس الوزراء حدثنا على الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، وعايز مجلس النواب يقف بجواره فى القرارات الصعبة، نظرا لأن الدين المحلى تصاعد بشكل كبير" مشيرا إلى أن رئيس وعدهم بإنهاء كوبرى عدلى منصور والكوبرى الجديد بمحافظة بنى سويف، كما وعد بالتوسع فى مشروعات الصرف الصحى".


>- رئيس الوزراء خلال لقائه نواب الفيوم وبنى سويف: لاتهاون مع فاسد ونحتاج للوقت والامكانيات لحل مشاكلنا المتراكمة.. ضخ استثمارات جديدة لتحسين موقف الشركات.. ويؤكد: ترشيد فاتورة الاستيراد باتت ملحة

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مصر 365

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