"السياحة": 2 مليون و389 ألف سائح روسى زاروا مصر خلال عام 2015

كشفت الدكتورة عادلة رجب، المستشار الاقتصادى لوزير السياحة، عن انخفاض حركة السياحة الوافدة من السوق الروسى إلى مصر بنسبة 23.9 % خلال العام الماضى، حيث بلغ عدد السياح الروس 2 مليون و389 ألفا و882 سائحا ، مقارنة بعام 2014 ، الذى بلغ فيه عدد السياح 3 ملايين و138ألف و958 سائحا، ويأتى ذلك فى أعقاب تداعيات حادث الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء.

كما أدت تداعيات الحادث ، وفقا لتصريحات " رجب" لـ " اليوم السابع"، لانخفاض عدد السياح البريطانيين الوافدين للمدن السياحية المصرية لـ4 % ، حيث سجل عدد السياح البريطانيين 864 ألف و480 سائحا عام 2015 ، مقارنة بعام 2014.

فيما شهد السوق الألمانى انتعاشة وتخطت نسبة النمو 16.4 % ، محققة مليون و208 آلاف سائحا ألمانيا نهاية 2015 ، مقارنة بعام 2014 ، حيث بلغ عدد الألمان 877 ألف سائح .

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