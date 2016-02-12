محمد حسين يعقوب يزور أبو إسحاق الحوينى بدولة قطر للاطمئنان على صحته

قال مدحت عمار، أحد مرافقى الشيخ أبو إسحاق الحوينى، إن الشيخ محمد حسين يعقوب توجه ،أول أمس ، إلى دولة قطر لزيارة الشيخ أبو إسحاق الحوينى للاطمئنان على صحته.

وأوضح "عمار" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الحالة الصحية للشيخ الحوينى بدأت تستقر، مشيرا إلى أن "الحوينى" يتلقى اتصالات كثيرة من مؤيديه للاطمئنان على صحته.

وكان مصدر مقرب من الشيخ أبو إسحاق الحوينى الداعية السلفى قال إنه اعتذر عن عدم إلقاء درسه الأسبوعى الذى يلقيه بمركز عيد الثقافى بدولة قطر كل يوم خميس.

وأرجع المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، اعتذار الشيخ عن إلقاء درسه الأسبوعى إلى إجراء "الحوينى" عملية جراحية ، موضحاً أن صحة "الحوينى" تتجه نحو الاستقرار.

- أبو إسحاق الحوينى يعتذر عن إلقاء درسه الأسبوعى فى قطر بسبب ظروفه الصحية