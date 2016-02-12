فوائد زيت جنين القمح.. يحمى بشرتك من الحبوب والتشققات فى الشتاء

يحوى جنين القمح فوائد كثيرة نظرًا لاحتوائه على 23 عنصرًا غذائيًا متنوعًا منها البروتين والفيتامينات وأحماض أوميجا 3 الدهنية والحديد والكالسيوم، وغيرها من العناصر التى تجعل زيت جنين القمح المرطب الأول للبشرة فى فصل الشتاء. فوائد زيت جنين القمح لبشرة صحية

>ووفقًا لتقرير نشره الموقع الأمريكى "LIVESTRONG": "يمتص الجلد زيت جنين القمح بسهولة ما يجعل البشرة تستفيد من فيتامين أ ود وب إضافة إلى مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية التى تساعد على ترطيب البشرة والتخلص من الجفاف وتشقق الجلد الذى يصاحب البعض فى فصل الشتاء. فوائد زيت جنين القمح يخلصك من حبوب البشرة

>وبعد امتصاص البشرة لكل الفيتامينات التى تحتاج إليها من زيت جنين القمح، تقاوم البشرة تلف الجلد وظهور الحبوب بها والحفاظ على لونها الأصلى رغم التعرض لأشعة الشمس. طرق استخدام زيت جنين القمح على الجلد

>ولا يرغب البعض فى استخدام زيت جنين القمح بسبب رائحته القوية، وهذه المشكلة يمكن التغلب عليها بإضافة زيوت عطرية إليه وهذه الزيوت مفيدة أيضًا للبشرة ومنها خشب الأرز، اللافندر، المسك، واستخدام المزيج يوميًا فى ترطيب البشرة.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365