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جامعة طنطا تفوز بالمركز الأول فى "سباق الطريق" بأسوان

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جامعة طنطا تفوز بالمركز الأول فى "سباق الطريق" بأسوان جامعة طنطا تفوز بالمركز الأول فى "سباق الطريق" بأسوان
قال الدكتور مدثر أبو الخير، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات صحفية، إن جامعة طنطا فازت بالمركز الأول فى الترتيب العام لسباق الطريق للجامعات المصرية التى نظمته جامعة أسوان بالتعاون مع الاتحاد الرياضى للجامعات المصرية.

من جانبه أكد جمال حمزة، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، أن اللاعبة آية الزاملى بكلية التربية الرياضية حصلت على المركز الأول بنات، تحت اشراف الدكتورة أمانى سليم أخصائى رعاية الطلاب بالجامعة، والتى أوضحت أن اللاعبة تعد من البطلات الواعدات حيث تحتل التصنيف السابع على العالم والأول بمصر.

وأضاف" حمزة"، أن المشاركة فى تلك اللقاءات تأتى فى ظل حرص الجامعة برئاسة الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل، على تشجيع ودعم الطلاب خاصة المتفوقين منهم سواء على المستوى الرياضى او العلمى و إقامة مثل هذه اللقاءات تعمل علي تنشيط السياحة الداخلية، إيمانًا من الجامعة بأهمية دور السياحة لمحافظة أسوان.

جدير بالذكر أن المسابقة تحت رعاية وزارة التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 21 جامعة مصرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وأقيم خلال الفترة من 9 الى 11 فبراير الجارى، بمشاركة 800 طالب وطالبة من مختلف الجامعات.

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