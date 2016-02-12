أخبار عاجلة

أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نائب طهطا: تيمور السبكى تجاوز حدود الأدب وأساء لسمعة المرأة المصرية

Google+ Print
نائب طهطا: تيمور السبكى تجاوز حدود الأدب وأساء لسمعة المرأة المصرية نائب طهطا: تيمور السبكى تجاوز حدود الأدب وأساء لسمعة المرأة المصرية
أكد مصطفى سالم ، عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بسوهاج أن المشاهدين فوجئوا بشخص يدعى تيمور السبكى ،أدمن صفحة "يوميات زوج مطحون"، يظهر فى برنامج تليفزيونى، ،ووجه إهانات تحط من قدر المرأة المصرية وتسىء إلى سمعتها ،وتنقل صورة سيئة عن المجتمع المصرى ،وتهدم كل الجهود والنتائج التى تحققت من نهوض بالمرأة ومشاركتها فى عملية البناء .

وأشار "سالم" فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" إلى أن هذه الإدعاءات الكاذبة تهدر الدور الوطنى للمرأة الذى بدى جليا فى الانتخابات الرئاسية ، والبرلمانية، والاستفتاء على الدستور ، موضحا أن مثل تلك الإدعاءات تكرس لنشر روح الفرقة فى المجتمع وتسهم فى تنفيذ خطط الصراع وتمزيق وحدة الوطن .


>- أحمد السبكى: ما اعرفش حد اسمه "تيمور السبكى" ولا تجمعنا قرابة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365