نائب طهطا: تيمور السبكى تجاوز حدود الأدب وأساء لسمعة المرأة المصرية

أكد مصطفى سالم ، عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بسوهاج أن المشاهدين فوجئوا بشخص يدعى تيمور السبكى ،أدمن صفحة "يوميات زوج مطحون"، يظهر فى برنامج تليفزيونى، ،ووجه إهانات تحط من قدر المرأة المصرية وتسىء إلى سمعتها ،وتنقل صورة سيئة عن المجتمع المصرى ،وتهدم كل الجهود والنتائج التى تحققت من نهوض بالمرأة ومشاركتها فى عملية البناء .

وأشار "سالم" فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" إلى أن هذه الإدعاءات الكاذبة تهدر الدور الوطنى للمرأة الذى بدى جليا فى الانتخابات الرئاسية ، والبرلمانية، والاستفتاء على الدستور ، موضحا أن مثل تلك الإدعاءات تكرس لنشر روح الفرقة فى المجتمع وتسهم فى تنفيذ خطط الصراع وتمزيق وحدة الوطن .

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