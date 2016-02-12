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بالصور.. أمسية شعرية وعروض فنية فى حب مصر على مسرح شرم الشيخ

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بالصور.. أمسية شعرية وعروض فنية فى حب مصر على مسرح شرم الشيخ بالصور.. أمسية شعرية وعروض فنية فى حب مصر على مسرح شرم الشيخ
نظمت فرقة الفنون الشعبية بمسرح شرم الشيخ، أمس الخميس، أمسية شعرية وعروضا فنية تحت عنوان "فى حب ".

حضر الأمسية المخرج المسرحى محمد حجاج، مديرعام الثقافة بجنوب سيناء، وعطية موسى عضومجلس النواب عن شرم الشيخ، وعدد من الأهالى والمهتمين بالشعر والغناء .

وأكد سعيد غيضان مدير قصر ثقافة شرم الشيخ، أن الأمسية أقيمت تحت عنوان فى حب مصر حيث ألقى الشاعر غريب صبحى قصيدة "فى حب مصر"، وعزف الفنان نبيل السنباطى على العود واستمتع الحضور بالفنون الشعبية بقيادة محمد عبدالحى وأحمد منجى وصقاء محمد على وأحمد عبدالرحمن للصوت والاضاءة ومشرف الحفل محمود كرجى.

وعلى هامش الأمسية، أقيمت ورشة عمل لأطفال شرم الشيخ حيث قدم طفل عمره 4 سنوات لوحة فنية نالت إعجاب الحاضرين .

وأشار غيضان، إلى أن ورش العمل تقام بالتعاون مع إدارة التربية والتعليم بشرم الشيخ وأن ورش العمل والأمسيات الثقافية ستقام يوم الخميس من كل أسبوع.

أمسية شعرية وعروض فنية فى حب مصر (1)

أمسية شعرية وعروض فنية فى حب مصر (2)

أمسية شعرية وعروض فنية فى حب مصر (3)

أمسية شعرية وعروض فنية فى حب مصر (4)

أمسية شعرية وعروض فنية فى حب مصر (5)

أمسية شعرية وعروض فنية فى حب مصر (6)

أمسية شعرية وعروض فنية فى حب مصر (7)

أمسية شعرية وعروض فنية فى حب مصر (8)
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