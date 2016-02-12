السعودية تطلب من الأمم المتحدة ابعاد العاملين عن مناطق المعارك فى اليمن

>طلبت المملكة السعودية من الأمم المتحدة ابعاد العاملين الانسانيين عن المناطق التى يسيطر عليها المتمردون فى اليمن فى الوقت الذى يكثف فيه التحالف الذى تقوده الرياض غاراته الجوية، وفق مراسلة اطلعت عليها فرانس برس أمس الخميس.

ورفضت الأمم المتحدة هذا الطلب وذكرت الرياض بواجباتها فى مجال وصول المساعدة الإنسانية فى اليمن.

وقال مسئول العمليات الإنسانية فى الامم المتحدة ستيفان اوبريان فى رسالة إلى السفير السعودى عبد الله المعلمى ان المنظمات الانسانية "تقدم مساعدة حيوية وفق المبادىء الدولية المعترف بها وستستمر فى القيام بذلك".

وكرر السفير الاثنين طلب التحالف العربى "بابعاد المنظمات الإنسانية الاغاثية من المناطق القريبة من قواعد العمليات العسكرية للحوثيين وانصار" الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح.

وقال ان طلب التحالف "يحترم واجباته بموجب القانون الدولى ولا يمكن بأى حال تفسيره على انه تحريض لاى كان لعرقلة المساعدة الإنسانية فى اليمن".

وقال اوبريان للسلطات السعودية ان العاملين الإنسانيين سيستمرون فى ابلاغ التحالف بتحركاتهم فى الأراضى اليمنية لتفادى استهدافهم.