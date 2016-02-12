القبض على عاطلين قبل ترويجهما الأقراص المخدرة فى المطرية

ألقت مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على عاطلان لقيامهم بترويج المواد المخدرة بالمطرية بهدف الاتجار وحرر محضر بالواقعة.

تمكن النقيب مختار رفيق، معاون مباحث قسم شرطة المطرية، من ضبط كلا من "عمرو أ ع" 32 سنة، عاطل، و" عمرو ص ع" 28 سنة، عاطل، وبحوزتهما 80 قرص مخدر، ومبلغ 385 جنيه

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وأقرا بان المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهما الاجرامى فى بيع الاقراص المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2755 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق .