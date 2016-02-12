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أحمد فتحي لمنتقديه: ابعدوا عن نغمة قطر.. والزمالك لم يخسر بسبب جبر ودويدار فقط

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أحمد فتحي لمنتقديه: ابعدوا عن نغمة قطر.. والزمالك لم يخسر بسبب جبر ودويدار فقط أحمد فتحي لمنتقديه: ابعدوا عن نغمة قطر.. والزمالك لم يخسر بسبب جبر ودويدار فقط

أكد أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي أنه يتقبل تعرضه للانتقادات، بشرط أن تكون داخل حدود تقييم مستواه داخل الملعب.

وصرح فتحي عبر قناة ناديه:"من الوارد ألا يحالفني التوفيق، ولكن أتدرب بجدية، وأؤدي ما علي في التدريبات والمباريات".

وأضاف"أتقبل الانتقادات، ولكن بعيدًا عن نغمة قطر".

وعاد أحمد فتحي مجددًا للنادي الأهلي بعد تجربة قصيرة لمدة موسم واحد مع نادي أم صلال القطري.

كما رفض لاعب الأهلي الدولي التجريح في ثنائي دفاع الزمالك علي جبر وأحمد دويدار، قائلاً:"أي لاعب في العالم يخطيء، ولكن من غير المقبول إلقاء اللوم في خسارة الزمالك على لاعبين فقط".

وقال:"كذلك النقد على مواقع التواصل الاجتماعي لا بد أن يكون له حدود، خاصة أن جبر ودويدار من أبرز عناصر منتخب ".

واختتم اللاعب الدولي"الفوز على الزمالك مكسب مهم للغاية، وضعنا على الصدارة بفارق 7 نقاط، ولكن لم نحسم الدوري بعد، حيث يتبقى أمامنا دور كامل، سيكون أصعب مما مضى، خاصة أن كل المسابقة باتت تضم أكثر من فريق مميز".

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