النحاس يرد على جوزيه عبر في الجول: أنت مدرسة وأسير على خطاك

رد عماد النحاس المدير الفني لفريق أسوان على مانويل جوزيه بعد إشادة الأخير له قائلا: "أسير على خطاك".

مانويل جوزيه وجه رسالة إلى عماد النحاس عبر FilGoal.com. (تعرف على رسالة جوزيه)

وقال عماد النحاس لـFilGoal.com: "جزء كبير من شخصيتي التدريبية تعلمتها من جوزيه".

وأضاف "كنت أتمنى استمراره مع الأهلي لمدة أكبر حتى أتعلم منه أكثر وأكثر".

وأكمل حديثه قائلا: "تعلمت منه الكثير. فهو مدرسة يضع أمام اللاعبين الدوافع ويُشجعهم بشكل دائم. وهذا ما أحاول فعله".

وأتم "شكرا جوزيه على هذا الدعم. حديثك شهادة اعتز بها ودافع أكبر لي. شكرا لك".

ونجح النحاس في الصعود بأسوان للدوري الممتاز خلال الموسم الجاري وحصد 22 نقطة بعد مرور 18 جولة جعله يحتل المركز الـ11 في جدول الترتيب.