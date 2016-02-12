أخبار عاجلة

أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

النحاس يرد على جوزيه عبر في الجول: أنت مدرسة وأسير على خطاك

Google+ Print
النحاس يرد على جوزيه عبر في الجول: أنت مدرسة وأسير على خطاك النحاس يرد على جوزيه عبر في الجول: أنت مدرسة وأسير على خطاك

رد عماد النحاس المدير الفني لفريق أسوان على مانويل جوزيه بعد إشادة الأخير له قائلا: "أسير على خطاك".

مانويل جوزيه وجه رسالة إلى عماد النحاس عبر FilGoal.com. (تعرف على رسالة جوزيه)

وقال عماد النحاس لـFilGoal.com: "جزء كبير من شخصيتي التدريبية تعلمتها من جوزيه".

وأضاف "كنت أتمنى استمراره مع الأهلي لمدة أكبر حتى أتعلم منه أكثر وأكثر".

وأكمل حديثه قائلا: "تعلمت منه الكثير. فهو مدرسة يضع أمام اللاعبين الدوافع ويُشجعهم بشكل دائم. وهذا ما أحاول فعله".

وأتم "شكرا جوزيه على هذا الدعم. حديثك شهادة اعتز بها ودافع أكبر لي. شكرا لك".

ونجح النحاس في الصعود بأسوان للدوري الممتاز خلال الموسم الجاري وحصد 22 نقطة بعد مرور 18 جولة جعله يحتل المركز الـ11 في جدول الترتيب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع