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عبد الحفيظ: لم أقلق من التعادل مع الزمالك بعد الشوط الأول

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عبد الحفيظ: لم أقلق من التعادل مع الزمالك بعد الشوط الأول عبد الحفيظ: لم أقلق من التعادل مع الزمالك بعد الشوط الأول

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أنه لم يشعر بالقلق بعد نهاية الشوط الأول من مباراة القمة أمام الزمالك بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وكان الأهلي قد تغلب على الزمالك يوم الثلاثاء الماضي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة 17 من الدوري المصري.

وتحدث عبد الحفيظ لقناة "النهار اليوم" قائلا:"لم أشعر بالقلق مطلقا، فقد كنا نقدم مستوى جيد ونستحوذ على الكرة ونهدد مرمى الزمالك".

وأكمل"الزمالك بدأ المباراة بشكل جيد لمدة ثلاث دقائق ثم نجحنا في السيطرة على كل مجريات المباراة بعد ذلك، لذا لم أشعر بالقل".

في الوقت ذاته أكد مدير الكرة بالأهلي أن فريقه لا يجب عليه انتظار هدايا من الآخرين في الدوري وأن عليه إنهاء المشوار نحو استعادة اللقب الذي فقده الموسم الماضي بنفسه.

وأتم"مشوار الدروي مازال طويلا، لا يجب عليها انتظار هدايا من الآخرين".

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