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متعب يجيب عن: هل غضب لعدم استبعاد رمضان صبحي ومسعد عوض بعد مشادتهما

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متعب يجيب عن: هل غضب لعدم استبعاد رمضان صبحي ومسعد عوض بعد مشادتهما متعب يجيب عن: هل غضب لعدم استبعاد رمضان صبحي ومسعد عوض بعد مشادتهما

غاب عماد متعب مهاجم الأهلي عن مباراة فريقه الأخيرة أمام الزمالك بعد صدور قرار باستبعاده من عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الفني المؤقت للفريق وذلك بعد مشادته مع صالح جمعة.

في الوقت ذاته حدثت مشادة بين رمضان صبحي ومسعد عوض في المعسكر المغلق لمباراة القمة التي فاز بها الأهلي بهدفين دون رد، ولكن حينها تم تغريم ثنائي الفريق ولم يتم استبعاد أي منهما.

فهل غضب متعب من ذلك الأمر؟

وأجاب مهاجم الأهلي في تصريحاته لقناة "النهار اليوم" قائلا:"لا لم أفكر في ذلك الأمر مطلقا".

وتابع"لم أكن حاضرا في المعسكر لأعرف ماذا حدث أو كواليس المشادة".

وأردف"مصلحة الفريق أهم من كل شيء ولم أغضب من ذلك الأمر مطلقا".

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فيديو اليوم السابع