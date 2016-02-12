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عمرو جمال يروي موقفا كوميديا في مرانه الأول مع الأهلي.. ' مش مصدق '

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عمرو جمال يروي موقفا كوميديا في مرانه الأول مع الأهلي.. ' مش مصدق ' عمرو جمال يروي موقفا كوميديا في مرانه الأول مع الأهلي.. ' مش مصدق '

روى عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي موقفا كوميديا في مرانه الأول مع الفريق الأول بالنادي.

وقال عمرو جمال: "عندما علمت بتصعيدي لخوض التدريبات مع الفريق الأول لم أُصدق ذلك".

وأضاف خلال حوار مع قناة ONTV "كنت أتابع مباريات الأهلي كمشجع منذ أسبوعين. والآن وبعد أسبوعين فقط سأشارك معهم في التدريبات".

وأكمل حديثه قائلا: "من المستحيل نسيان أول مران لي مع الأهلي. ذهبت مبكرا للغاية وانتظرت كل لاعبي الفريق لتحيتهم".

وتابع "كان المران عبارة عن تقسيمه ومجموعة يُمرر لها الكرة فتسدد على المرمى. وهنا حدث معي موقف كوميدي".

وأوضح "عندما كانت الكرة تأتي لي كانت تمر بسهولة من تحت أقدامي. كنت منبهر وسرحان في وجوه اللاعبين الكبار. لم أصدق إني معهم. ولذلك مرت الكرة أكثر من مرة دون أن أسددها".

وأتم "وقتها جاء لي علاء ميهوب ومازحني وطالبني بالتركيز. ومن ثاني مران لي بدأت العمل الجاد مع الفريق".

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فيديو اليوم السابع