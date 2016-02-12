غدا.. محاكمة صاحب شركة "كابيتال" المتهم بتوظيف الأموال

تنظر محكمة جنايات القاهرة الإقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكى، وعضوية كل من المستشارين سامى شومان، وجمال أبو حليفة، بأمانة سر محمد على، غدا السبت، محاكمة رجل الأعمال محمد نبيل شرف المتهم بتوظيف أموال أكثر من 7000 مواطن، و6 آخرين.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2012 عندما قام المتهم بتكوين شركتين، الأولى للخدمات المالية والإدارية والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية، كما أنشأ موقعا إلكترونيا على شبكة الإنترنت تحت مسمى كابيتال، وتوجه بالدعوة إلى المواطنين لتلقى الاموال لاستثمارها فى مجال المضاربات المالية خارج مصر "الفوركس" البورصة العالمية مقابل فائدة تتراوح من 7 – 9 % شهريا وتمكن من جمع مبالغ طائلة تقدر بـحوالى 165 مليون دولار.