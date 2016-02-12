أخبار عاجلة

أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو مصاب بارتفاع ضغط الدم.. الملح خطر وقد يصيبك بتصلب الشرايين

Google+ Print
لو مصاب بارتفاع ضغط الدم.. الملح خطر وقد يصيبك بتصلب الشرايين لو مصاب بارتفاع ضغط الدم.. الملح خطر وقد يصيبك بتصلب الشرايين
ضغط الدم العالى مرض يصيب كثيرين لأسباب منها وراثية أو غذائية ولذا لا يجب عدم تناول الأطعمة المحتوية على قدر كبير من الملح لأنه يرفع ضغط الدم كما يجب الابتعاد عن الضغط العصبى والتوتر للوقاية من مرض ارتفاع ضغط الدم.

مرض ضغط الدم


>ويقول الدكتور أحمد طايع استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة إن ضغط الدم أحد أمراض العصر المنتشرة وتزيد فرص الإصابة به بين النساء والرجال فوق سن 45 سنة.
>وتابع استشارى التغذية العلاجية: لوحظ مؤخرًا زيادة عدد المصابين من الشباب خاصة فى فترة المراهقة وكذلك الأطفال بمرض ضغط الدم المرتفع.

أعراض الإصابة بضغط الدم العالى


>وأشار د. أحمد إلى أن أعراض الإصابة بارتفاع ضغط الدم تشمل:
>• الصداع.
>• زغللة بالعين.
>• القيء.
>• الإغماء وفقدان الوعى.

نصائح ضرورية لمرضى ضغط الدم العالى


>وينصح استشارى التغذية العلاجية مرضى ضغط الدم المرتفع بتجنب الأطعمة المضاف إليها نسبة ملح عالية وإن أمكن الامتناع عن إضافة الملح نهائيًا للطعام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365