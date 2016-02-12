لو مصاب بارتفاع ضغط الدم.. الملح خطر وقد يصيبك بتصلب الشرايين

ضغط الدم العالى مرض يصيب كثيرين لأسباب منها وراثية أو غذائية ولذا لا يجب عدم تناول الأطعمة المحتوية على قدر كبير من الملح لأنه يرفع ضغط الدم كما يجب الابتعاد عن الضغط العصبى والتوتر للوقاية من مرض ارتفاع ضغط الدم. مرض ضغط الدم

>ويقول الدكتور أحمد طايع استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة إن ضغط الدم أحد أمراض العصر المنتشرة وتزيد فرص الإصابة به بين النساء والرجال فوق سن 45 سنة.

>وتابع استشارى التغذية العلاجية: لوحظ مؤخرًا زيادة عدد المصابين من الشباب خاصة فى فترة المراهقة وكذلك الأطفال بمرض ضغط الدم المرتفع. أعراض الإصابة بضغط الدم العالى

>وأشار د. أحمد إلى أن أعراض الإصابة بارتفاع ضغط الدم تشمل:

>• الصداع.

>• زغللة بالعين.

>• القيء.

>• الإغماء وفقدان الوعى. نصائح ضرورية لمرضى ضغط الدم العالى

>وينصح استشارى التغذية العلاجية مرضى ضغط الدم المرتفع بتجنب الأطعمة المضاف إليها نسبة ملح عالية وإن أمكن الامتناع عن إضافة الملح نهائيًا للطعام.

شبكةعيونالإخبارية

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