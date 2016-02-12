ذكريات في الجول – مصطفى عبده .. (3) الذي انضم للأهلي مقابل 24 قميصا و4 كرات فقط

"في إحدى مبارياتي مع فريق شباب شمال القاهرة للكهرباء (المستعمرة) سجلت ستة أهداف منها أربعة من ركلات ركنية مباشرة، علمت بعدها أن العيون بدأت تراقبني".

"بعد التألق أمام الترسانة طلبوا ضمي، وبالفعل ذهبت لميت عقبة للتدرب مع الشواكيش، وبعد يومين قالوا (ده ماينفعناش) فامتنعت عن التدريبات".

"بعدها تحدث سكرتير نادي المستعمرة مع والدي حول انتقالي للأهلي الذي قابلت أحد كشافيه واشترطت موافقة الوالد، لكنه لم يوافق لأنه كان متأثرا بأراء بعض المدربين الذين قالوا له إنني لن أجد فرصة اللعب في الأهلي باستمرار، وزاد من تمسكه أنني كنت في الاعدادية وقتها".

لا شك أن مصطفى عبده نجم الأهلي ومنتخب مصر في السبعينات والثمانينات هو أحد أيقونات الكرة المصرية، لتفرده وألقابه الكثيرة التي قاد فريقه ومنتخب بلاده إليها.

فهو اللاعب الذي رفع الكؤوس الإفريقية التي حصدها الأهلي في بداية الثمانينات، كما رفع كأس الأمم الإفريقية لعام 1986 وشارك في أوليمبياد لوس أنجيلس 1984.

يمر مصطفى عبده هذه الأيام بوعكة صحية قوية وهو في الـ62 من عمره يرقد على إثرها بالفراش بأحد المستشفيات الخاصة.

وينقل FilGoal.com جزء من ذكريات النجم الذي لقب بالمجري والتي احتواها أحد كتب سلسلة نجوم تجري فوق البساط الأخضر تحت عنوان .. مصطفى عبده أحسن جناح في السبعينات.

الحلقة الأولى كانت بعنوان (مصطفى عبده .. الذي وصفه علي زيوار بالفظيع المريع البديع)

الحلقة الثانية كانت بعنوان (مصطفى عبده .. الخطيب يحكي عن موقف باكي على أرض الملعب)

ويستكمل مصطفى عبده حديثه عن قصة انتقاله المثيرة إلى الأهلي بقوله "عندما رفض والدي انتقالي للأهلي قضيت ليلتي حزينا باكيا، ومن شدة حزني أصبت بمرض الكبد، وساءت حالتي جدا حتى علم الوالد أن رفضه هو السبب".

"وعدني والدي بأن يسمح لي بالذهاب للأهلي بعد شفائي، وكان هذا هو الدواء فقد شفيت خلال أسبوع مما أدهش الأطباء، وبعدها بدأت مفاوضات انتقالي للقلعة الحمراء".

"المفاجآة أن ثمن انتقالي للأهلي كان مجرد 24 قميصا و12 جورب و4 كرات، وهو ما اعتبره نادي كهرباء القاهرة مكسبا كبيرا".

"عرض مسؤولو الأهلي على والدي مبلغا من المال، لكنه رفض وأنا كذلك رفضت، فيكفيني الانضمام للنادي الأهلي وتحقيق حلم حياتي".