ذكريات في الجول – مصطفى عبده .. (4) عن كوبري تسبب في لكمة قوية وتأنيب من صالح سليم

"عندما دخلت غرفة خلع ملابس الأهلي لأول مرة وجدت النظام المثالي إذ أن كل لاعب له دولابه الخاص باسمه، وقفت مدة طويلة كأنني في معبد، تداخلت الأحلام والأمنيات في رأسي وسألت نفسي هل سيكون لي دولاب باسمي مثل هؤلاء النجوم".

"لم أفق الا على صوت عامل غرفة الملابس يقول لي (انت مبلم كده ليه يا ابني .. عمرك ما شفت دواليب)" .. هكذا تحدث مصطفى عبدة نجم الأهلي السابق عن يومه الأول في النادي.

"تسلمت حذاءا جديدا من الجلد، كنت أول مرة أرتدي مثل هذه الأحذية الغالية، وكنت سعيدا به جدا، لدرجة أنني اخفيته في حقيبة ملابسي ورحلت مع مقر الأهلي بالجزيرة حتى ذهبت لزملائي السابقين بنادي القاهرة للكهرباء لنحتفل بالحذاء بسعادة بالغة".

لا شك أن مصطفى عبده نجم الأهلي ومنتخب مصر في السبعينات والثمانينات هو أحد أيقونات الكرة المصرية، لتفرده وألقابه الكثيرة التي قاد فريقه ومنتخب بلاده إليها.

فهو اللاعب الذي رفع الكؤوس الإفريقية التي حصدها الأهلي في بداية الثمانينات، كما رفع كأس الأمم الإفريقية لعام 1986 وشارك في أوليمبياد لوس أنجيلس 1984.

يمر مصطفى عبده هذه الأيام بوعكة صحية قوية وهو في الـ62 من عمره يرقد على إثرها بالفراش بأحد المستشفيات الخاصة.

وينقل FilGoal.com جزء من ذكريات النجم الذي لقب بالمجري والتي احتواها أحد كتب سلسلة نجوم تجري فوق البساط الأخضر تحت عنوان .. مصطفى عبده أحسن جناح في السبعينات.

الحلقة الأولى كانت بعنوان (مصطفى عبده .. الذي وصفه علي زيوار بالفظيع المريع البديع)

الحلقة الثانية كانت بعنوان (مصطفى عبده .. الخطيب يحكي عن موقف باكي على أرض الملعب)

الحلقة الثالثة كانت بعنوان (مصطفى عبده .. الذي انضم للأهلي مقابل 24 قميصا و4 كرات فقط)

ويستكمل مصطفى عبده حديثه عن أيامه الأولى مع الأهلي الذي انتقل له في عمر الـ18 قائلا: "في أول مرة تطأ قدمي أرض الملعب كانت هناك تقسيمة بين فريق الشباب والفريق الأول الذي يضم العمالقة مثل مروان كنفاني وميمي الشربيني وفؤاد أبو غيدة وأحمد ماهر وغيرهم".

"أول كرة استلمتها ذهبت لأبو غيدة المدافع الصلد ومررت الكرة بين قدميه واستلمتها من الجهة الأخرى، لكن المفاجآة كانت لكمة قوية في وجهي مع كلام جارح منه، فقد قال لي (إنت هاتتنطط علي من دلوقت)".

"بعدها خرجت من الملعب ومكثت أسبوعا في المنزل لم أذهب إلى النادي ولم أخبر أحد بما حدث، حتى طلبتني إدارة الأهلي".

"كان صالح سليم مشرفا على الكرة وقتها وعندما علم ما حدث قام بتأنيب أبو غيدة بشدة وأنذره إذا حدث ذلك مرة أخرى فسوف يتخذ ضده موقفا رادعا".