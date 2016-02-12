مصادر: مجلس شئون التعليم يوصى بمنح مجانية الجامعات لطلاب مدارس المتفوقين

كشفت مصادر بمجلس شئون التعليم والطلاب، التابع للمجلس الأعلى للجامعات، أن مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، طالبت بزيادة نسبة الملتحقين منها بالجامعات، مؤكدة أن المجلس ناقش الأمر باجتماعه بجامعة كفر الشيخ وقرر استمرار قبول طلاب مدارس المتفوقين بنظام النسبة المرنة "نسبة وتناسب مع الأعداد المقبولة بالجامعات".

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجلس وأوصى بأن يحصل طلاب مدارس المتفوقين على مجموعة من المنح المجانية من الجامعات الخاصة والأهلية التى يوجد بها نفس التخصص فى العلوم والتكنولوجيا، مثل جامعتى زويل والنيل، على أن يطالب مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بهذا الأمر.

وتابعت المصادر، أن هذه المنح تعد ميزة جديدة لطلاب هذه المدارس، مؤكدة أن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وجه بأشياء مهمة خلال الاجتماع ، أولها أن تبدأ الدراسة من أول بالفصل الدراسى الثانى بالجامعات، الذى يبدأ غدا السبت، وكذلك الأنشطة الثقافية والرياضية والتعجيل بإعلان نتائج امتحانات الطلاب.

وزير التعليم يوجه رؤساء القطاعات برعاية مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا