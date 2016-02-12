وزير الاستثمار يفتتح اليوم عدداً من المشروعات بمحافظة أسوان

يضع أشرف سالمان، وزير الاستثمار، اليوم الجمعة، حجر الأساس لفرع الاستثمار بديوان عام محافظة أسوان، كما يفتتح 3 فروع لشركات التجارة بيع المصنوعات و"بنزايون" و"صيدناوى".

وتشمل زيارة وزير الاسثمار لمحافظة أسوان ، تفقد شركة الصناعات الكيماوية، وافتتاح ملحق فندق موفنبيك التابع للشركة القابضة للسياحة، والذى يضم 194 غرفة وجناحا، بتكلفة نحو 194 مليون جنيه.

ويرافق الوزير خلال جولته، علاء عمر، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والدكتور رضا العدل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، واللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، ورؤساء الشركات التابعة فى أسوان.

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