أخبار عاجلة

أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الاستثمار يفتتح اليوم عدداً من المشروعات بمحافظة أسوان

Google+ Print
وزير الاستثمار يفتتح اليوم عدداً من المشروعات بمحافظة أسوان وزير الاستثمار يفتتح اليوم عدداً من المشروعات بمحافظة أسوان
يضع أشرف سالمان، وزير الاستثمار، اليوم الجمعة، حجر الأساس لفرع الاستثمار بديوان عام محافظة أسوان، كما يفتتح 3 فروع لشركات التجارة بيع المصنوعات و"بنزايون" و"صيدناوى".

وتشمل زيارة وزير الاسثمار لمحافظة أسوان ، تفقد شركة الصناعات الكيماوية، وافتتاح ملحق فندق موفنبيك التابع للشركة القابضة للسياحة، والذى يضم 194 غرفة وجناحا، بتكلفة نحو 194 مليون جنيه.

ويرافق الوزير خلال جولته، علاء عمر، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والدكتور رضا العدل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، واللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، ورؤساء الشركات التابعة فى أسوان.


>- وزير الاستثمار يعلن عن مؤتمر "مهنة المحاسبة والمراجعة فى العالم العربى".. ويؤكد: يهدف لتطوير المهارات وتبادل الخبرات ويعقد 20 و21 فبراير الجارى.. و500 مشارك من 18 دولة برعاية رئيس مجلس الوزراء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365