كيرى يعلن التوصل إلى اتفاق ل "وقف المعارك" فى سوريا فى غضون أسبوع

>اتفقت الأطراف الرئيسية فى الملف السورى ليل الخميس إلى الجمعة على "وقف المعارك" فى سوريا فى غضون اسبوع وعلى زيادة وصول المساعدات الانسانية للمدنيين.

وقال وزير الخارجية الاميركى جون كيرى فى مؤتمر صحافى اثر اجتماع استمر اكثر من خمس ساعات فى ميونيخ "جنوب المانيا" اتفقنا على وقف للمعارك فى كامل البلاد فى غضون اسبوع.

وأوضح وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ان روسيا والولايات المتحدة ستشرفان على "ترتيبات" تطبيق وقف المعارك.

من جهته اوضح كيرى ان وقف المعارك يشمل اطراف النزاع كافة باستثناء "داعش والنصرة الارهابيتين".