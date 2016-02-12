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"الأوقاف" تعلن عن توجه جديد لمواجهة التطرف بدعم الوسطية عبر التعليم والقضاء

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"الأوقاف" تعلن عن توجه جديد لمواجهة التطرف بدعم الوسطية عبر التعليم والقضاء "الأوقاف" تعلن عن توجه جديد لمواجهة التطرف بدعم الوسطية عبر التعليم والقضاء
أعلنت وزارة الأوقاف عن توجه جديد واستراتيجية جديدة، لدعم الوسطية ومحاربة الفكر المتطرف، وذلك من خلال الجامعات وجهود القضاة، مؤكدة تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطابًا بطباعة نصف مليون نسخة من كتاب "مفاهيم يجب أن تصحح"، لصالح وزارة التعليم العالى.

وأشارت الأوقاف، فى بيان رسمى، إلى إعلان المستشار خالد زين، رئيس نادى هيئة قضايا الدولة، عن رغبته في شراء 1500 نسخة من هذا الكتاب لأهميته.

وقالت الوزارة، إن مبيعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب تحقق رقمًا قياسيًا هو الأعلى في تاريخ المجلس، حيث حققت مبيعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب رقمًا قياسيًا هو الأعلى في تاريخ المجلس.

وأضافت الأوقاف، أن حصيلة مبيعاته هذا العام بلغت (437) ألف جنيه بزيادة 25% عن العام الماضي، إضافة إلى أكثر من (650.000) جنيه قبل بداية المعرض، ليكون إجمالى مبيعات المجلس هذا العام (1087000) مليون وسبعة وثمانين ألف جنيه.

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مصر 365