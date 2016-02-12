ضبط صاحب مخبز بحوزته طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالجيزة

تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إلقاء القبض على صاحب مخبز قبل قيامه بالتصرف فى طن دقيق مدعم بالسوق السوداء وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لضباط ومباحث التموين بقيام صاحب مخبز سياحى بتجميع كميات من الدقيق المدعم قبل بيعها فى السوق السوداء مما يؤدى إلى إهدار المال العام.

وبشن حمله أمنية استهدفت المخبز تم ضبط مالكه وبحوزته طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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