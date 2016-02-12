أخبار عاجلة

أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط صاحب مخبز بحوزته طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالجيزة

Google+ Print
ضبط صاحب مخبز بحوزته طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالجيزة ضبط صاحب مخبز بحوزته طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالجيزة
تمكنت مباحث والتجارة الداخلية بالجيزة، إلقاء القبض على صاحب مخبز قبل قيامه بالتصرف فى طن دقيق مدعم بالسوق السوداء وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لضباط ومباحث التموين بقيام صاحب مخبز سياحى بتجميع كميات من الدقيق المدعم قبل بيعها فى السوق السوداء مما يؤدى إلى إهدار المال العام.

وبشن حمله أمنية استهدفت المخبز تم ضبط مالكه وبحوزته طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم