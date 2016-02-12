أول إطلالة لـ Lamar Odom و Khloe معاً عشية يوم الحب
الخميس 11-02-2016 17:43
شوهدت Khloe Kardashian وزوجها Lamar Odom معا للمرّة الأولى منذ أن تعرّض لنكسة صحّية قبل أشهر، لدى وصولهما مساء الأربعاء الفائت إلى نيويورك على متن طائرة خاصة، لحضور عرض مجموعة أزياء Yeezy ، الخاصة بـ Kanye West بالإضافة الى حفل إطلاق ألبومه في Madison Square Garden اليوم الخميس.
وانضمّ الثنائي إلى أعضاء عائلة Kardashian في نيويورك، بما في ذلك Kourtney والشقيقة الأصغر Kylie Jenner وطبعاً Kim Kardashian . وبدا اللاعب السابق بصحّة جيدة، بعدما مرّ بمراحل صحّية صعبة أخطرها السكتة الدماغية التي أفقدته النطق والمشي وإمكانية التعرّف حتى على أقرب الناس إليه لفترة أشهر، إلا أنّ وظائفه الإدراكية عادت إليه بشكل ملحوظ وليس تماماً، وفقا لتقارير طبية جديدة وحسب ما نشرته TMZ.
من جهتها تبدو Khloe ، التي تراجعت عن إجراءات طلاقها من Odom، ضائعة في اختياراتها العاطفية هذه الأيام. فبينما أعلنت عن انتهاء علاقتها بصديقها James Harden بداية هذا الأسبوع، شوهدت قبل يومين برفقة حبيبها السابق مغني الراب العالمي French Montana في نادٍ للتعرّي يحضران حفل عيد ميلاد صديق مشترك، بينما لم تضيّع وقتاً للاشتراك في موقع OkCupid للقاء الحب عبر الإنترنت. وقد قالت عن الأمر ضاحكة: "إنه حقا لمتعة القيام بالبحث عن الحب في المجهول"...
فمع من ستقضي Khloe Kardashian يوم الحب؟ وهل حقاً خطط Lamar لأوّل إطلالة له مع Khloe من أجل هذا التوقيت بالذات؟
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