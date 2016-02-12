Amal Clooney متخفية بجينز ممزق وقبعة في مطار برلين

خبأت المحامية اللبنانية الأصل، البالغة من العمر 38 عاماً، معظم الوقت، الجزء الأكبر من وجهها بقبعة أشبه بقبعة الصبي الخباز، بينما ارتدت، على غير عادتها، ملابس كاجوال هي عبارة عن بنطال من الجينز الممزق، وجزمة بطبعة النمر من دون كعب،مع معطف من اللون الأسود.

وارتدى George، البالغ من العمر 45 عاماً، بنطالاً من الجينز على معطف أسود وانتعل جزمة قصيرة، كما وضع زوجاً من النظارات الشمسية، وبدا مبتسماً طوال الوقت، بينما كان يهمّ بالانتقال مع زوجته من مبنى المطار إلى السيارة التي ستقلّهما إلى الفندق.

تلا وجود George و Amal في المطار وصول زملاء نجم هوليوود في فيلم Hail Caesar كلّ من Tilda Swinton ، Channing Tatum و Josh Brolin الذين أتوا إلى برلين لحضور الحدث نفسه.

وحرصت Tilda بوضوح على ألا يلاحظ أحد وجودها في المطار، فبذلت جهداً لإخفاء نفسها بلوك المفتش، حيث ارتدت معطفاً وقبعة ونظارات شمسية. تبعها Tatum أيضاً مرتدياً قبعة ونظارات شمسية، على عكس Brolin الذي دخل المطار مرتاحاً من أيّ شكل من أشكال التخفي.

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