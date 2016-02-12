أسرة أبو الليف تحرج هاني شاكر: لم يتكفّل بعلاجه كما يدّعي

أعلن أحمد ضياء ابن خالة المغني الشعبي نادر أبو الليف أن حالة الفنان الصحية لا تزال سيئة، وقال إنه لا يزال في غرفة العناية المشددة بانتظار أن تعمل الرئتان بشكل طبيعي.

وأضاف ضياء في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساءً"، أن ما قاله نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر حول تكفّله بكافة مصاريف أبو الليف العلاجية عار من الصحة، مشيراً أن النقابة لم تدفع سوى فاتورتين فقط.

وناشد ضياء النقابة بضرورة التكفّل بالعلاج لأن تكلفة اليوم الواحد فقط تصل إلى خمسة آلاف جنيه، موضحاً أن أسرة الفنان حاولت نقله إلى مستشفى أخرى لكن حالته الصحية لم تسمح بذلك.