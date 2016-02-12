مفاجآت رابح صقر ووليد الشامي في افتتاح مهرجان "فبراير الكويت" الليلة

وصل الفنان السعودي رابح صقر الكويت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء وذلك لإحياء أولى حفلات مهرجان "فبراير الكويت" المقرر أن ينطلق مساء اليوم الخميس إلى جانب كل من الفنان العراقي وليد الشامي والفنان الكويتي مطرف المطرف والمعروف أن "فبراير الكويت" يأتي للعام الثاني على التوالي وهو ثمرة تعاون شركة "روتانا" ومركز عبد الله الرويشد.

وفي هذا السياق أعرب الفنان السعودي رابح صقر في تصريح مقتضب كعادته لدى وصوله عن سعادته للمشاركة في الحفل متمنياً أن تلقى اختياراته إعجاب الجمهور مثمناً وقوفه أمام الجمهور الكويتي وقال إنه يعرف أنهم أصحاب ذائقة رائعة، وكان في استقبال صقر بمطار الكويت المدير الأقليمي لـ"روتانا" محمد الهاجري.

في حين قال الفنان العراقي وليد الشامي بمجرد وصوله مطار الكويت أمس أنه يحضر لمفاجأة كبيرة سيكشف عنها في الحفل مشيداً بتفاعل الجمهور الكويتي مع الحفلات الغنائية وأعرب عن سعادته للوقوف على مسرح "فبراير الكويت" للعام الثاني على التوالي مثمناً حرص مسؤولي المهرجان على إدراج اسمه إلى جانب نخبة من نجوم الساحة الفنية العربية .

وقال الشامي في ختام حديثه للجمهور " ستجدون ما يسركم مساء الخميس .....انتظروا مفاجأة من العيار الثقيل.

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