إليسا تعلن عن جديدها رسمياً

أعلنت الفنانة إليسا أنها بدأت وبشكل رسمي التحضير لألبومها الجديد الذي تنوي طرحه خلال العام 2016، من خلال نشر الصورة لها وهي في الأستديو .

إليسا نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" تحت الصورة: لقد عدنا رسمياً. الجلسة الأولى من داخل الإستديو مع العزيز ناصر أسعد، للأغنيات الجديدة للألبوم".

آخر البومات إليسا كان بعنوان "حالة حب"، وهي تستعد لطرح أغنية مصورة بنفس الإسم بمناسبة عيد الحب.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي