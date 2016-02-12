أخبار عاجلة

أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

إليسا تعلن عن جديدها رسمياً

Google+ Print

الخميس 11-02-2016 23:18

أعلنت الفنانة إليسا أنها بدأت وبشكل رسمي التحضير لألبومها الجديد الذي تنوي طرحه خلال العام 2016، من خلال نشر الصورة لها وهي في الأستديو .

إليسا نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" تحت الصورة: لقد عدنا رسمياً. الجلسة الأولى من داخل الإستديو مع العزيز ناصر أسعد، للأغنيات الجديدة للألبوم".

آخر البومات إليسا كان بعنوان "حالة حب"، وهي تستعد لطرح أغنية مصورة بنفس الإسم بمناسبة عيد الحب.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي