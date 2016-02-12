هل ينعي يوسف الخال الوسط الفني؟

لا يعرف حتى الآن ما هو السبب الذي جعل الممثل اللبناني يؤكد أن كل الفنانين لا يحبون بعضهم وأن المنافسات بينهم تحولت إلى عداوات. وبالرغمن من أن ما قاله يوسف الخال معروفاً ومفروغاً منه، ولكن لا بدّ وأن تكشف إطلالته المقبلة، الموقف الذي تعرّض له وجعله يتحدث بهذه الطريقة.

يوسف الخال نشر عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" : "بعد البحث، الخبرة والتدقيق خدوها منّي، قلائل بل ما حدا بيحب حدا بهالمجال وتخطّت الزمالات حدود المنافسات لعداوات وعلاقات شكلية وحروب فانزات".

اللافت أن يوسف عبر عن موقفه وكأنه ورقة نعوة، خصوصاً وأنه نشره على خلفية سوداء.. فهل كان يقصد بذلك نعيه للوسط الفني؟

يوسف الخال يشارك في المسلسل السوري "خاتون" إلى جانب مجموعة من الممثلين اللبنانيين ويؤدي دور ضابط فرنسي، في فترة الأحتلال الفرنسي لبلاد الشام.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي