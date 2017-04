جوني ديب يتحول الى دونالد ترامب في فيلم ساخر

كشفت وسائل إعلام عالمية ان النجم جوني ديب يؤدي دور المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب في فيلم ساخر مدته 50 دقيقة بث عبر الإنترنت على موقع "Funny or Die".

وبدأ الموقع بث الفيلم غداة فوز ترامب في الانتخابات التمهيدية في ولاية Hampshire الأمريكية.

وأحيط الفيلم بسرية تامة وهو يقدم على أنه فيلم ضائع كتبه وأخرجه صاحب الإمبراطورية العقارية بنفسه قبل عقود.

ويقوم ببطولة الفيلم الساخر الذي يحاكي أفلام الثمانينات جوني ديب الذي يكاد لا يعرف بسبب الماكياج الكثيف الذي حوله إلى المرشح الجمهوري مع تسريحة الشعر الشهيرة.

ويقول ترامب، الذي يهاجم المسلمين، في بداية الفيلم إنه في العاشرة من العمر رأى صورة غيرت حياته تظهر طفلاً يقف أمام تاج محل في الهند.

ويتابع: "لذا قطعت وعداً على نفسي بأن يكون لي تاج محل خاص بي يوما ماً". ويضيف في الفيلم "بعد ثلاثين عاماً على ذلك سنحت لي الفرصة وكان المكان أرقى، إذ إنه كازينو، وكان في مكان أجمل بكثير من الهند في نيوجيرسي".

وفي بداية الفيلم، يقدم الراوي الذي يؤدي دوره المخرج رون هاورد العمل على أنه اقتباساً تلفزيونياً لكتاب ترامب " The Art of the Deal" في العام 1987.

ويقول الراوي إن الفيلم كان ينبغي أن يبث في سبتمبر 1988 إلا أنه أزيل من برنامج البث، لأن مباراة لكرة القدم الأمريكية احتاجت إلى وقت إضافي، وقد اغتاظ دونالد ترامب كثيرا وتعهد بعدم بثه أبدا بحسب الراوي.

ويقول هاورد في الفيلم إنه وقع على نسخة منه فيديو الصيف الماضي خلال عملية بيع قطع مستعملة في فينيكس في ولاية أريزونا.

ويشارك في الفيلم الساخر عن ترامب أيضا الفريد مولينا وهنري وينكلر وميكايلا واتكينز التي تؤدي دور إيفانكا ترامب زوجة ترامب الأولى.

