قاوم فقر الدم بعصير الخوخ واللبن قليل الدسم.. الطبيعى يكسب

المنتجات الطبيعية علاج جيد لفقر الدم

قلة إنتاج "الهيموجلوبين" فى الدم والناتج عن نقص الحديد فى الجسم يصيب الإنسان بمرض فقر الدم أو "الأنيميا"، ويلجأ البعض لاستخدام الحبوب الدوائية لتعويض هذا النقص حتى لا يتعرضوا لمشكلات صحية أخرى كالشعور بالإرهاق، وشحوب البشرة، زيادة عدد نبضات القلب وغيرها.>ومع اتجاه العالم للعلاج الطبيعى أجرى مجموعة من الباحثين تحاليل لبعض الأطعمة للتعرف على فوائدها فى علاج فقر الدم المنتشر بالعالم نتيجة قلة التغذية الصحيحة وكثرة تناول القهوة والشاى والمشروبات الغازية التى تمنع امتصاص الجسم للحديد.

ويقدم الموقع الأمريكى "livestrong"، أهم المشروبات التى تعالج نقص الحديد وتحوى فيتامين B12.

عصير الخوخ لفقر الدم

الحليب قليل الدسم يعالج فقر الدم

>عصير الخوخ ليس مصدرًا جيدًا لفيتامين A أو C ولكنه غنى بشكل طبيعى بالحديد، وينصح خبراء التغذية بتناوله بانتظام لأنه يساعد فى تقليل أعراض فقر الدم من خلال زيادة مستوى الحديد فى الجسم، حيث يحوى كل كوب من عصير الخوخ على أكثر من 3 ملليجرام من الحديد، ويشمل هذا الكوب نحو 38% من نسبة الحديد التى يحتاجها الرجل حيث يحتاج 8 مليجرام فى اليوم كما يشمل نحو 17% من احتياج المرأة التى تحتاج 18 مليجرام من الحديد يوميًا.>من يصاب بفقر الدم ليس لديه ما يكفى من فيتامين B12 والذى يمكن الحصول عليه من خلال الحليب قليل الدسم حيث يحوى الكوب الواحد منه 1.2 ميكروجرام من فيتامين B12، والانتظام فى تناوله يوميًا يعوض الجسم عن كمية الفيتامين التى يحتاجها.