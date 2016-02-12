محمد بن زايد وناريندرا مودي يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الإمارات والهند

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند اتفاقيات تعاون ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، مراسم تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي جرت في حيدر آباد هاوس بنيودلهي.

كما شهد مراسم تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين.

تراث وطني

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مذكرة حول البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية الهند للأعوام 2016-2018، وتهدف المذكرة إلى تطوير وتعزيز العلاقات في مجالات الثقافة والحفاظ على التراث الوطني وتبادل المنشورات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ومذكرة تفاهم بين هيئة التأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة تنظيم وتطوير التأمين بجمهورية الهند لتعزيز المصالح المشتركة والتعاون المتبادل في مجال الإشراف على التأمين على أساس الجودة والمنفعة.

كما شملت المذكرات، مذكرة تفاهم بين حكومة الإمارات وحكومة الهند حول وضع إطار عمل لتسهيل مشاركة مؤسسات الاستثمار الإماراتية في استثمارات البنية التحية في جمهورية الهند، وتهدف المذكرة إلى تحقيق المزيد من التعاون المثمر تأكيداً على التزام ورؤية البلدين بتعزيز علاقاتهما الثنائية لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية القوية الشاملة وبناء علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية بين البلدين، بالإضافة إلى تحقيق التعاون الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين، ومذكرة تفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء ومنظمة البحوث الفضائية الهندية للتعاون المشترك في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية وذلك لتحقيق الرغبة في التعاون في مجال الأنشطة الفضائية والمصلحة المتبادلة المشتركة في استخدام وتوسيع تطبيقات تكنولوجيا الفضاء للأغراض السلمية.

جرائم إلكترونية

كما تبادل الجانبان خطاب نوايا بين الهيئة الوطنية للمؤهلات ووزارة المهارات التطويرية بجمهورية الهند من أجل التعاون حول تنمية المهارات والاعتراف المتبادل بالمؤهلات وانتقال العمالة الماهرة بين الهند ودول الخليج العربي وتحقيق مبادئ المساواة والمنافع المتبادلة، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في المجال التقني ومكافحة الجرائم الإلكترونية بين وزارة الداخلية بالدولة ووزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الهند وذلك لتطوير أواصر الصداقة والتعاون في المجال التقني ومكافحة الجرائم الإلكترونية التي تهدد أمن واستقرار مصالح وسلامة المجتمعات، واتفاقية إطار عام بين وزارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الطاقة الجديدة والمتجددة لحكومة الهند للتعاون في مجال الطاقة المتجددة وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجال الطاقة المتجددة خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات وجهود البحث والتطوير المشتركة بين البلدين.

وحضر مراسم تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت بين البلدين الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي صقر غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني، ومعالي خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وأحمد عبدالرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، واللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة، والدكتور خليفة الرميثي رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وحميد الشمري الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والخدمات الهندسية في شركة «مبادلة»، ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، كما حضر مراسم تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الهندية.