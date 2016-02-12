محمد بن زايد: ما أحوج العالم إلى قيم العدالة والسلام التي جسّدها غاندي

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، ضريح الزعيم الهندي الراحل المهاتما غاندي في منطقة راج غات في العاصمة الهندية نيودلهي يرافقه درمندرا بارادان وزير النفط والغاز الطبيعي الهندي رئيس بعثة الشرف المرافقة لسموه خلال زيارته الحالية للهند.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى الضريح أمين الضريح وعدد من المسؤولين.

ووقف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دقيقة صمت ووضع إكليلاً من الزهور على ضريح المهاتما غاندي، الذي أرسى في وطنه وأمته قيم الحرية والسلام والعدالة.

كلمة

وسجل سموه كلمة في سجل الزوار جاء فيها: «ما أحوج العالم اليوم إلى المبادئ والقيم التي جسدها الراحل غاندي والتي ارتكزت على العدالة والسلام والمساواة ونبذ العنف، وحققت وحدة ونهضة الأمة الهندية، وهي ذاتها المبادئ السامية التي نؤمن بها في دولة الإمارات والتي غرسها فينا رجل عظيم هو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان».

واطلع سموه على لوحة تحوي حكماً للراحل المهاتما غاندي، فيما قدم أمين الضريح هدايا تذكارية ومجموعة من الإصدارات. وتوجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى ساحة الحديقة، حيث غرس شجرة الصداقة وسقى الشجرة التي غرسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ساحة راج غات خلال زيارته الرسمية للهند عام 1975. وتضم الحديقة عدداً من الأشجار التي غرسها زعماء العالم.

مرافقة

رافق سموه خلال زيارة الضريح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما رافق سموه معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي صقر غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني، ومعالي خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، والدكتور أحمد عبدالرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، واللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.