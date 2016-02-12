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ولية أمر تشتكي تعرض ابنها للضرب المتكرر بمدرسة في عجمان

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ولية أمر تشتكي تعرض ابنها للضرب المتكرر بمدرسة في عجمان ولية أمر تشتكي تعرض ابنها للضرب المتكرر بمدرسة في عجمان

اشتكت ولية أمر طالب في إحدى المدارس (الحكومية ) بعجمان من تعرض ابنها للضرب المبرح والمتكرر من المعلمين وتقديمها أكثر من شكوى لكن دون جدوى، حيث لم تحرك الإدارة ساكناً. بحسب كلامها. وقالت أم حمد إن ابنها طالب في مدرسة نموذجية يتعرض بشكل متكرر للضرب من قبل المعلمين، وإن إدارة المدرسة تتخذ موقفاً سلبياً رغم تقديمها أكثر من شكوى.

وأضافت أنها توجهت آخر مرة إلى المدرسة وأصرَّت على رؤية محتوى كاميرات المراقبة، وشاهدت بعينيها كيف يتعرض ابنها للضرب، لافتة أنها لم تتمكن من متابعة الفيديو الذي يظهر ابنها وهو يتلقى الضربات. وتابعت: توجهتُ وقدمت شكوى للمنطقة التعليمية ولم أجد رداً.

من جانبه أكد علي حسن، مدير المنطقة التعليمية في عجمان، أن المنطقة لم تتلقَّ أي شكاوى من والدة الطالب، وتلقت قي المقابل شكوى شفهية من ولي أمر تحدث عن تعرض ابنه للضرب. وذكر أن اللجنة ستتوجه صباح الأحد المقبل للتحقيق في حيثيات الشكوى والتحريز على كاميرات المراقبة للتأكد من الواقعة، ليس من أجل الطالب حمد فقط، بل من أجل جميع الطلبة في المدرسة الذين يزيد عددهم على 400 طالب، مؤكداً اتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة.

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