محمد بن زايد: بقيادة خليفة نهجنا ثابـت وراسخ مع الهند وروابطنا تاريخية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تبني علاقاتها الخارجية مع الأشقاء والأصدقاء وفق منهج أصيل وقواعد متينة من الاحترام المتبادل والحوار البناء والمصالح المشتركة، مشيرا إلى أن هذا النهج الذي تسير عليه دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ثابت وراسخ مع جمهورية الهند التي تربطها كذلك بدولة الإمارات كذلك روابط تاريخية وثقافية وتجارية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الهندي براناب موخرجي لسموه أمس في قصر الرئاسة راشرابتي بهافان بنيودلهي والوفد المرافق ضمن زيارة سموه الرسمية لجمهورية الهند.ورحب الرئيس الهندي في بداية اللقاء بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنيا لهذه الزيارة أن تعزز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.

وقال سموه إنه على الرغم مما تحقق من تطور بناء وفاعل في العلاقات الثنائية إلا أن ذلك لا يمنعنا من تحقيق المزيد من الطموحات بتطوير هذه العلاقات إلى آفاق أوسع وأشمل في المرحلة القادمة ونحن ننتظر من كافة الجهات المشتركة بين البلدين نتائج تلبي رغبة قيادتي البلدين وتعمل على توسيع دائرة فرص التعاون في إقامة الشراكات الاقتصادية والتنموية والثقافية.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بلقاء الرئيس الهندي وبزيارة الهند البلد الصديق الغني بالتنوع الثقافي والحضاري، متمنيا للشعب الهندي المزيد من الرقي والتطور والازدهار.

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى رئيس جمهورية الهند وتمنياته للشعب الهندي تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها كما تناول الجانبان مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه حمل الرئيس الهندي خلال اللقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الصديق المزيد من التنمية والرفعة والتقدم.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما حضر اللقاء معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي صقر غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني وخلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية والدكتور أحمد عبدالرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي واللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

لقاء نائب الرئيس

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد التقى في وقت سابق محمد حامد أنصاري نائب الرئيس الهندي، حيث بحثا علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند وآليات تعزيزها في مختلف المجالات تحقيقاً للمصالح المشتركة.

وجرى خلال اللقاء - الذي تم في مقر إقامة نائب الرئيس الهندي في مولانا ازاد رود في نيودلهي - بحث أوجه التعاون بين البلدين في المجالات كافة وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

مراسم استقبال

وكانت جرت لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صباح أمس مراسم استقبال رسمية بمناسبة زيارته الحالية للهند على رأس وفد رفيع المستوى.

فقد وصل سموه والوفد المرافق إلى القصر الرئاسي "راشتراباتي بهوان" بنيودلهي، حيث كان في استقباله ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الهندية بعدها توجه سموه إلى المنصة الرئيسية، حيث عزف السلامان الوطنيان لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند بعدها استعرض صاحب السمو ولي عهد أبوظبي حرس الشرف الذي اصطف لتحية سموه.

وصافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار مستقبليه من المسؤولين في الحكومة الهندية، فيما صافح رئيس الوزراء الهندي الوفد المرافق لسموه.

كما حضر مراسم الاستقبال عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بجمهورية الهند وتي. بي. سيثارام سفير الهند لدى الدولة.