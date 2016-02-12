محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء الهند القضـايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الإرهاب

عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جلسة مباحثات رسمية مع ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون بما يحقق شراكة استراتيجية شاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بزيارة الهند التي لها تاريخ طويل من العلاقات المتميزة مع دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، مشيراً إلى أن هذه العلاقة تمثل جسراً للتعاون والصداقة منذ عهد الآباء والأجداد وأسهمت في ترسيخ عرى التعاون ونمو وتوثيق روابط الصداقة الثنائية.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على دفع علاقاتها بجمهورية الهند الصديقة قدماً على أسس ثابتة من التفاهم والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وثمن سموه إسهامات الجالية الهندية في مسيرة البناء والتنمية الذي تشهدها الإمارات في مختلف المجالات، معرباً سموه عن شكره وتقديره لتلك الإسهامات.

ورحب ناريندرا مودي بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له في بداية المباحثات التي عقدت أمس في حيدر آباد هاوس مقر رئاسة الوزراء في نيودلهي، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة المهمة التي تصب في صالح البلدين.

وأشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة وحرص البلدين على تنمية وتطوير التعاون الثنائي بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

حــــضر الجلسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والفريق ســـمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الشكر والتقدير للحكومة الهندية وعلى رأسها ناريندرا مودي على ما لقيه من حفاوة بالغة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة.

ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى ناريندرا مودي وتمنيات سموهما له دوام الصحة وللشعب الهندي دوام التقدم والازدهار.

من ناحيته ثمن رئيس الوزراء الهندي هذه المشاعر وحمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء نقل تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتمنياته لسموهما بموفور الصحة والعافية ولشعب الإمارات مزيداً من النمو والتطور.

مباحثات

وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات القائمة بين البلدين بمختلف جوانبها والسبل الكفيلة بتطويرها بما يواكب حرص الجانبين وسعيهما لتنميتها على كل الصعد.

وبحث الجانبان القضايا الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة وفي مقدمتها الإرهاب والعنف وغيرهما من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان في ختام المباحثات أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً مهماً على مسار العلاقات الاستراتيجية والحرص المشترك على توفير كل ما من شأنه دفعها إلى الأمام والاعتزاز بما يربط البلدين من علاقات قوية وعميقة وتاريخية.

واتفقا على أهمية بذل المجتمع الدولي المزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن إقليماً ودولياً ومواجهة التحديات التي تهدد بلدان العالم وشعوبها وفي مقدمتها الإرهاب والتطرف والعنف.

وتأتي هذه الزيارة لتبني على الزيارة الناجحة التي قام بها معالي رئيس الوزراء الهندي إلى دولة الإمارات في أغسطس الماضي 2015 لتمثل نقلة نوعية وشاملة في التعاون المشترك بين البلدين.

وحضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس، مأدبة عشاء رسمية أقامها ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهندي تكريماً لسموه والوفد المرافق.

وقد حضر جلسة المباحثات والمأدبة الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني، وخلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وأحمد عبدالرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، واللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة، والدكتور خليفة الرميثي رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وحميد الشمري الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والخدمات الهندسية في شركة «مبادلة»، ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، كما حضر الحفل الذي أقيم في «حيدر أباد هاوس» نيودلهي عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الهندية.