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جامعة جازان تحتفل بعامها العاشر

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    تحتفي جامعة جازان بعامها العاشر في في الجنادرية بعرض إنجازاتها والاتفاقيات اللتي وقعتها، والنجاحات التي حققتها في المحافل والمؤتمرات الدولية والمحلية.. ركن الجامعة في دماح جازان حظي بزيارة عدد من كبار الشخصيات جامعة جازان درة الجامعات نالت جوائز عالمية، فقد وقعت 35 اتفاقيه وتحتضن كرسي الأمير محمد بن ناصر لقضايا المجتمع الى جانب البرامج الاجتماعية، وقد انطلقت الجامعة قبل عشر سنوات بثلاث كليات وأربعة آلاف طالب، واليوم 65 ألف طالب وطالب تضمهم 40 كلية وبها 100 تخصص نوعي ويتجاوز عدد أعضاء التدريس بها 2000 عضو وعدد المبتعثين 600 دارس.

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