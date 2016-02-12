أكاديمية أحمد بن سلمان للإعلام وهيئة الإحصاء تطلقان «الإعلام الإحصائي»

وقعت اكاديمية الامير احمد بن سلمان للاعلام التطبيقي اتفاقية تدريب وتطوير متخصص في الاعلام الاحصائي مع الهيئة العامة للإحصاء برعاية وزير الاقتصاد والتخطيط م. عادل بن محمد فقيه، حيث تعتبر باكورة التعاون الاعلامي بين الاكاديمية والهيئة في مجال التدريب الاعلامي بعد تحولها الى هيئة.

واكد نائب رئيس مجلس ادارة الاكاديمية م. عبدالله بن احمد الموسى ان الاكاديمية تسعى الى تقديم الدعم التدريبي الاعلامي لمؤسسات الدولة للمشاركة في تنمية الوطن وذلك يتماشى مع رؤية وتوجيه صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للاكاديمية الذي يحثنا دوماً على المشاركة في التنمية الوطنية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ايده الله.

وفي السياق نفسه اشار مدير عام الاكاديمية عبدالله بن سعد المنقور ان التوقيع مع الهيئة العامة للإحصاء هو استمرار لتنفيذ خطة الاكاديمية في تعزيز مفهوم الاعلام المتخصص واعادة ترتيب المهنة الصحافية وخلق صحافيين متخصصين في مجالات عدة ابرزها الإعلام الاحصائي مما يمكن الصحافي في المملكة اتقان معايير كل تخصص وتمكينه من توظيف المعلومات بطريقة مهنية تسهم في رفع مستوى المواد الصحافية على جميع المنصات الاعلامية التقليدية والالكترونية.