مشاري بن سعود يكرم عدداً من رجال الأمن والمواطنين

كرم صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، عددا من ضباط وأفراد القيادات الأمنية والمواطنين بالمنطقة، الذين كان لهم إسهامات مميزة في حفظ الأمن بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قاعة الاستقبالات بالإمارة امس الاول، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالرحمن بن محمد الغامدي، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن محمد آل هادي، ومدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد مناحي بن سعد السبيعي، وعدد من منسوبي القيادات الأمنية .

ونوه سمو أمير منطقة الباحة خلال اللقاء بالجهود الطيبة التي قدمها منسوبو الأمن بالمنطقة كلا فيما يخصه، مشيرا إلى أن هذه الجهود هي محل التقدير والفخر والاعتزاز .

وبين الأمير مشاري ين سعود أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله - لا تألو جهداً في تقديم كل ماهو مفيد وناجح للمواطنين، وقال "لقد تابعنا خلال الفترات الزمنية السابقة جهودكم الطيبة كلا فيما يخصه وهذا ليس بمستغرب عليكم، وإنني على ثقة أنكم لا تنتظرون شكراً من أحد بل تطمحون إلى رضاء الله عز وجل أولاً ثم ثقة رؤسائكم من أجل خدمة مواطنيكم وأبناء هذه المنطقة الكريمة على نفوسنا "، سائلاً الله عز وجل أن تستمر هذه الجهود لخدمة الوطن والمواطن.

وحث سموه منسوبي الأمن على القيام بواجبهم تجاه حفظ الأمن والحرص على أمن وسلامة هذا المجتمع الذي هو أمانة في أعناقنا جميعاً، معرباً عن شكره للحضور ولزملائهم العاملين في الجهات الأمنية بالمنطقة، داعياً الله سبحانه أن يحفظ هذا الوطن ويحفظ قادته وأبناءه من كل مكروه.

ثم ألقى مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالرحمن الغامدي كلمة أعرب فيها عن شكره لسمو أمير المنطقة على مايوليه من رعاية واهتمام لرجال الأمن، مشيراً إلى أن هذا التكريم خير دليل على ذلك وهو تاج على رؤوسهم ووسام على صدورهم ويضاعف عليهم المسؤولية للمحافظة على مكتسبات الوطن وأمنه في ظل القيادة الرشيدة - أيدها الله - .

بعد ذلك سلم سموه شهادات الشكر والمكافآت المالية للضباط والأفراد والمواطنين المكرمين البالغ عددهم 31 مكرماً .

حضر التكريم مدير مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري ومساعد وكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد بن مانع الدوسري.