إنشاء إدارة للأمن المدرسي في إدارات التعليم ونقل تبعية حراس المدارس لها

أصدر وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى قراراً بإنشاء إدارة للأمن المدرسي وربطها تنظيمياً بالمشرف العام على الأمن والسلامة المدرسية، وتضمن قرار العيسى إنشاء قسم للأمن المدرسي في كافة الإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات، وبموجب هذا القرار ستنقل تبعية حراس المدارس من إدارات التعليم للإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية.

إلى ذلك أكد المشرف العام على الأمن والسلامة بوزارة التعليم د. ماجد بن عبيد الحربي أن الهدف من هذا القرار ضمان أمن المباني المدرسية وتلافي كافة المخاطر الأمنية من خارج وداخل المدارس، وقال إن إدارات الأمن المدرسي التي تم استحداثها في إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة سيكون من مهامها إعداد الخطط التشغيلية والاستعداد والمشاركة في حالات الطوارئ التي قد تتعرض لها المدارس – لا قدر الله- بالإضافة إلى دورها في التنسيق مع الجهات الداخلية والخارجية واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير للمحافظة على الأرواح والممتلكات.

وبين د. الحربي أن إدارات الأمن والسلامة ستتبنى تطبيق أنظمة متقدمة في العلاقات الانسانية والتعامل المهني مع كافة منسوبي المدارس وزائريها.

وحول قرار نقل تبعية حراس المدارس لإدارة الأمن والسلامة أوضح الحربي أن هناك توجها للوزارة لتطوير وتدريب حراس المدارس على مهارات الأمن والسلامة المدرسية وآلية التعامل مع الحوادث المدرسية الطارئة، وربطهم إلكترونياً بشبكة اتصال وتواصل.

وأكد المشرف العام على الأمن والسلامة أن كافة إدارات التعليم بعد استحداث هذه الإدارة ستشارك في تشكيل فريق أزمات في حال تعرض أي من المدارس التابعة لها لأي عارض أو مكروه بالإضافة إلى المشاركة في الندوات والمعارض واللقاءات لنشر الوعي والتثقيف في مجال الأمن المدرسي بين أفراد المجتمع .

يذكر أن وزير التعليم قد وجه كافة الإدارات التعليمية بمناطق المملكة إلى عدم إغلاق مخارج الطوارئ في المدارس وتركها مفتوحة طيلة اليوم الدراسي وتحميل قائد وقائدة المدرسة المسؤولية القانونية في حال وقوع مكروه - لا سمح الله- بسبب مخالفة ذلك.