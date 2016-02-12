أمير نجران يقف على الخطوط الأمامية وينقل تحيات القيادة لرجال الحدود

‏نقل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله ، لرجال حرس الحدود في منطقة نجران، وذلك أثناء جولة سموه أمس، على الخطوط الأمامية للحدود. ونوه سموه بدور رجال حرس الحدود وعموم القوات العسكرية في الذود عن أرض الحرمين، وحماية المقدسات، ودحر الأعداء المتربصين بأمن الوطن، وقال سموه: "إن حالي حال أي مواطن سعودي، فأنا فخور ومتشرف بأن أكون بينكم اليوم، بين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه في خدمة الدين ثم المليك والوطن". وأضاف سموه: عندما نراكم يشعر كل مواطن سعودي ومقيم على أرض وطننا بالراحة والاطمئنان، وهم يرون أن هؤلاء الرجال يقفون على ثغر من ثغور الوطن، حفظاً للأمن والأمان والاستقرار.

وأشاد سموه بما رآه في جولته على الخطوط الأمامية للحدود، وزيارته مراكز العمليات، قائلاً: "سرني ما شاهدته اليوم من العزيمة والقوة لدحر العدو، والثبات أمام من يحاول المساس بأمن الوطن، رغم تنوع التضاريس وصعوبتها، فأنتم تقومون بعمل عظيم، يقدره كل مواطن، في أي بقعة على أرض هذه البلاد المباركة، فها هم يعبرون عن مشاعرهم بجلاء تجاهكم، في مجالسهم وأنديتهم وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن أن ألسنتهم لا تكف عن الدعاء لكم بالعز والتمكين والنصر المبين". رافق سموه في جولته قائد حرس الحدود بمنطقة نجران، اللواء علي بن عبيد آل نمشة.