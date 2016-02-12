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«التعليم» تُعلن قائمة أفضل الجامعات العالمية للإلحاق بالبعثة

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    أعلنت وزارة التعليم امس عبر موقعها على الإنترنت قوائم أفضل خمسين جامعة في التخصصات على مستوى العالم بالإضافة إلى قائمة أفضل مئة جامعة عالمية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر الأسبوع قبل الماضي حول ضوابط إلحاق الطلاب الدارسين على حسابهم في الخارج بالبعثة التعليمية الذي ينص على أن يكون الطالب المتقدم بطلب الإلحاق بالبعثة في المرحلة الجامعية ومراحل الدراسات العليا ملتحقاً بجامعة متميزة ومصنفة ضمن أفضل خمسين جامعة في التخصص على مستوى العالم أو أفضل مئة جامعة على مستوى العالم.

وقال وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى: إن إلحاق الدارسين على حسابهم الخاص بالبعثة مستمر وفق الضوابط الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء التي تم الإعلان عنها مؤخراً والموضحة على موقع الوزارة، مشيراً إلى أن عدد الذين تم إلحاقهم في العام الماضي بلغ 4149 طالبا وطالبة، مؤكداً على أن الوزارة ماضية في تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين للمرحلة الثالثة "وظيفتك وبعثتك" كما هو مخطط له، وأن عدد الطلبة الذين يجري الآن استكمال إجراءات ابتعاثهم بلغ 4141 طالباً وطالبة، ولا يزال بعض الشركاء في البرنامج في طور استكمال إجراءات المفاضلة لقرابة 4300 طالب وطالبة.

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