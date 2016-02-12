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مشاركة 40 أسرة منتجة و30 جمعية خيرية

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    تشرف اللجنة النسائية بجناح وزارة الشؤون اﻻجتماعية على مقر الأسر المنتجة مع بدء أيام العائلات.

وأوضحت آمال عوض الردادي المشرفة على فريق العمل النسائي أن الوزارة حرصت على التركيز على المنتجات الأسرية المتنوعة من أكلات شعبية ومنتوجات يدوية من خياطة وصناعة الخواتم وعرضها أمام الزائرات. وذكرت الردادي أن هذا يأتي من أجل تسليط الضوء على خطة الوزارة الرامية إلى التنمية المستدامة للأسر المنتجة الذي هو جزء من رؤية الوزارة نحو دعم خلق فرص عمل وتدريب لمستفيديها؛ ليخرجوا من دائرة الاحتياج إلى الإنتاج، وقالت إن جناح الوزارة يمثل نموذجا للتعريف بماهية هذه الأعمال وتطبيقاتها، وأكدت المشرفة على مقر الأسر المنتجة أن هناك تعريفا بخدمات وبرامج الوزارة في مجال تنمية المجتمع والرعاية اﻻجتماعية والضمان اﻻجتماعي بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لطرح أفكارهم ومقترحاتهم من خلال بنك ﻻستقبال الأفكار وركن الخدمات الإلكترونية للاستعلام عن مساعدات الضمان وإعانات المعوقين، وكذلك تراخيص المراكز الأهلية عبر البوابة الإلكترونية للوزارة وأشادت الردادي باﻻهتمام الكبير من قبل القائمين على المشاركة بتخصيص أركان جديدة في المساحة المخصصة ل40 أسرة، وكذلك تم لأول مرة مشاركة 30 جمعية خيرية وتعاونية ولجنة تنمية أهلية.

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