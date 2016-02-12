المفتي يدشن حساب اللجنة الدائمة للفتوى على «تويتر»

دشن سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ حساب الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء الخاص بفتاوى اللجنة الدائمة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بتغريدة دعا فيها الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما ينشر في هذا الحساب من تغريدات وفتاوى.

وأشار الأمين العام لهيئة كبار العلماء د. فهد بن سعد الماجد في تغريدة له إلى أن فتاوى اللجنة الدائمة من أوثق فتاوى العصر وهي على منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة والفروع تختار ما يرجحه الدليل والتعليل دون التعصب لمذهب معين.

وقال مستشار الأمين العام للاتصال المجتمعي د.محمد بن سليمان الصبيحي في تصريح له: إن إطلاق هذا الحساب يأتي بهدف مشاركة اللجنة الدائمة للفتوى لإيصال رسالة الإسلام ذات التوسط والاعتدال التي هي رحمة للعالمين أجمعين ولإفتاء عموم المسلمين فيما يسألون عنه من أمور دينهم ويتيح المجال أمام المتابعين للحصول على إجابات عن أسئلتهم واستفساراتهم الشرعية.

وأوضح الصبيحي أنه تم تزويد الحساب برابط تفاعلي يمكن المتابع من تحرير سؤاله ومن ثم يتلقى الإجابة على الحساب عبر الرابط

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