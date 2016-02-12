السفير البريطاني يفتتح مهرجان المنتجات البريطانية في «غرناطة التجاري»

الرياض – حمد بن هتفر

دشن السيد سايمون كوليس السفير البريطاني لدى المملكة وبحضور الاستاذ محمد المعجل رئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية وعضو اللجنة الوطنية للسياحة والمهندس سلمان البيز المدير التنفيذي لمركز غرناطه التجاري مساء امس فعاليات مهرجان المنتجات البريطانية المقامة في مركز غرناطة التجاري بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 11-17 فبراير 2016م والتي ترعاه جريدة "الرياض" اعلاميا. وتجول السفير البريطاني والمعجل على المهرجان وقفا خلالها على ابرز فعالياته وعروضه والتي كان من اهمها عرض صور العلاقات البريطانية - السعودية بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وعرض ابرز المعالم البريطانية مثل ساعة بيج بن وباص لندن، وكذلك عروض السيارات البريطانية ومنها سيارات استون مارتن، سيارات جاكور وسيارات ميني كوبر وسيارات لاند روفر وكذلك الازياء والماركات البريطانية المشهورة مثل بودي شوب واوستن ريد وكيث كيدستون وديون وماركس اند سبنسر وتيد بيكر وبيوتي يوكي، واكد السفير البريطاني السيد سايمون كوليس قائلا نحن نحتفل بمرور قرن من الزمان على قيام صداقة المملكة العربية السعودية وبريطانيا، فإن هذا المهرجان فرصة رائعة لعرض افضل المنتجات البريطانية من الاطعمة والتصميمات وما يخص السياحة والتعليم مع اصدقائنا السعوديين تحت سقف واحد، فالمملكة المتحدة رائدة في قطاع المنتجات الفاخرة والتي اخذت مواقعها في الاسواق الاستهلاكية السعودية ذات النمو السريع، معبرا عن شكره وتقديره للاعلام السعودي على تغطية المناسبات والمهرجانات البريطانية المقامة بالمملكة، ولجريدة "الرياض" بوجه اخص حيث تربطه بها علاقة وطيدة منذ تعيينه بالمملكة العربية السعودية من خلال نشر مقالاته الصحفية فيها، وقد كرم السفير البريطاني جريدة "الرياض" لرعايتها الاعلامية للمهرجان ، وكذلك كرم الرعاة الرسميين للمهرجان. تجدر الاشارة الى ان المعرض 290 بتنظيم مركز غرناطة التجاري ومؤسسة بتوله للمعارض وبرعاية شركة كارفور التي تملك احد المتاجر الكبيرة في مجمع غرناطة التجاري وسيقوم المتجر باستيراد مجموعة كبيرة من المنتجات الغذائية البريطانية وسيتم عرضها خلال اسبوع المهرجان.